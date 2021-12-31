Huawei намерена нарастить инвестиции в свои операционные системы EulerOS и HarmonyOS

ШАНХАЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Китайская компания Huawei намерена нарастить объем инвестиций в создание своей экосистемы программного обеспечения, основанной на операционных системах EulerOS и HarmonyOS с открытым кодом, что позволит всем разработчикам вносить свой вклад в их развитие и получать от этого выгоду. Соответствующее заявление сменяемого председателя Совета директоров компании Го Пина опубликовала в пятницу пресс-служба Huawei в своем аккаунте в мессенджере WeChat.

"Нам необходимо сосредоточится на нашем основном бизнесе и отойти от периферийных направлений, чтобы обеспечить стратегические инвестиции для поддержания долгосрочной конкурентоспособности. Мы увеличим инвестиции в HarmonyOS и EulerOS для разработки программных основ цифрового мира и предоставления людям новых альтернатив. Мы также намерены увеличить инвестиции в основные цифровые энергетические технологии и будем двигаться вперед с помощью стратегии "двойного колеса", которая предусматривает разработку решений в области экологически чистой энергии и при этом способствует цифровизации традиционной энергетики", - сказал он, добавив, что сокращение расходов не обеспечит путь к устойчивому выбиванию компании. "Только благодаря стратегическим инвестициям мы сможем стать сильнее и построить для себя будущее", - считает Го Пин.

В своем заявлении он обратил внимание на то, что цифровая экономика, а также зеленые и низкоуглеродные технологии стали новыми движущими силами глобального экономического роста и устойчивого развития. "В то же время непредсказуемая деловая среда, политизация технологий и растущее движение за деглобализацию создают серьезные проблемы. В этих условиях нам необходимо придерживаться нашей стратегии и разумно реагировать на внешние силы, которые находятся вне нашего контроля", - сказал Го Пин.

С 2019 года Huawei находится под жестким давлением в связи с введенными против нее санкциями США. Особенно сильно пострадал бизнес компании, связанный с производством и продажей смартфонов, после прекращения поставок новейших чипов и блокировкой доступа к американским технологиям.

В 2020 году чистая прибыль Huawei составила 64,6 млрд юаней (около 10,1 млрд долларов), что на 3,2% превысило показатель 2019 года, а общий доход от продаж вырос на 3,8% в годовом выражении и составил 891,4 млрд юаней (около 139,4 млрд долларов). По итогам 2021 года, как сообщил Го Пин, выручка от продаж компании должна быть на уровне порядка 634 млрд юаней (около 99 млрд долларов).