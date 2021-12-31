Эксперты: россияне перед Новым годом почти в 1,5 раза увеличили число денежных переводов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россияне в предновогоднем декабре 2021 года увеличили число денежных переводов на 48% по сравнению с ноябрем, при этом сумма одной операции выросла на 23% - до 11,853 тыс. рублей. Такие данные получил банк "Русский стандарт", изучив все внешние переводы клиентов.

"Последний месяц года - традиционный сезон выплат годовых премий, подготовки к праздникам, переводов денег родным и близким в качестве подарка. К тому же, многие россияне предпочитают в преддверии нового года максимально погасить задолженность по кредитным картам, готовясь к выгодным предпраздничным распродажам. Данные факторы объясняют ежегодный всплеск активности в движении денежных средств россиян и переводов у них", - указывают в банке.

При этом по сравнению с декабрем 2020 года средняя сумма одного перевода снизилась на 5%.

На женщин в декабре 2021 года пришелся 51% от всех переводов, а на мужчин - 49%. По сумме же в аналогичной статистике лидируют мужчины - 61% против 39% соответственно.

"Примечательно, что мужчины в декабре 2021 года, как и годом ранее, переводят за один раз заметно более крупные суммы. Средний "мужской" чек в последнем месяце уходящего года составил 14,787 тыс. рублей, а "женский" - 9,057 тыс. рублей", - отмечают в "Русском стандарте".

В рамках исследования были изучены все внешние переводы клиентов банка "Русский стандарт" в декабре и ноябре 2021 года, а также в декабре 2020 года.