Последние в году торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились ростом котировок

ШАНХАЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Последние в нынешнем году торги на фондовых рынках материкового Китая завершились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на сайте площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, вырос на 0,57%, до отметки 3639,775. Индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), поднялся на 0,38%. Индекс высокотехнологичной площадки Star Market при этом подскочил на 1,65%. Все основные сводные индексы оказались в положительной зоне, кроме потребления. Соответствующий индекс снизился на 0,59%.

В плюсе закрылись торги и на фондовой бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки Shenzhen Component поднялся на 0,41%, до отметки 14857,35. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос на 0,38%.

Положительная динамика на биржах Шанхая и Шэньчжэня наблюдается на фоне публикации данных Государственным статистическим управлением КНР по индексу деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики, который за декабрь повысился на 0,2 процентного пункта (п. п.) и составил 50,3. Этот показатель второй месяц подряд остается в положительной зоне. Что касается PMI непроизводственного сектора Китая, то в декабре он также вырос по сравнению с ноябрем на 0,4 п. п., составив 52,7. Инвесторы обратили внимание и на недавнее заявление властей Китая о планах снизить в новом году налоговую нагрузку на людей с низкими и средними доходами, а также испытывающий сложности бизнес.