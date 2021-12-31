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Последние в году торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились ростом котировок

Положительная динамика наблюдается на фоне публикации данных Государственным статистическим управлением КНР по индексу деловой активности производственного сектора китайской экономики, который за декабрь повысился на 0,2 п. п. и составил 50,3

ШАНХАЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Последние в нынешнем году торги на фондовых рынках материкового Китая завершились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на сайте площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс  Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, вырос на 0,57%, до отметки 3639,775. Индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), поднялся на 0,38%. Индекс высокотехнологичной площадки Star Market при этом подскочил на 1,65%. Все основные сводные индексы оказались в положительной зоне, кроме потребления. Соответствующий индекс снизился на 0,59%.

В плюсе закрылись торги и на фондовой бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки Shenzhen Component поднялся на 0,41%, до отметки 14857,35. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос на 0,38%.

Положительная динамика на биржах Шанхая и Шэньчжэня наблюдается на фоне публикации данных Государственным статистическим управлением КНР по индексу деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики, который за декабрь повысился на 0,2 процентного пункта (п. п.) и составил 50,3. Этот показатель второй месяц подряд остается в положительной зоне. Что касается PMI непроизводственного сектора Китая, то в декабре он также вырос по сравнению с ноябрем на 0,4 п. п., составив 52,7. Инвесторы обратили внимание и на недавнее заявление властей Китая о планах снизить в новом году налоговую нагрузку на людей с низкими и средними доходами, а также испытывающий сложности бизнес.

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