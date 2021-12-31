Первый энергоблок БелАЭС выработал более 6 млрд кВт⋅ч электроэнергии

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Объем выработки электроэнергии первым энергоблоком БелАЭС превысил 6 млрд кВт⋅ч. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.

"Объем выработки электроэнергии первым энергоблоком БелАЭС превысил 6 млрд кВт⋅ч. Это позволило заместить 1,7 млрд куб. м природного газа", - сказал Михадюк, слова которого в пятницу приводит пресс-служба Минэнерго.

Касаясь хода работ на втором энергоблоке, замминистра напомнил, что в рамках программы его физического пуска 27 декабря завершена загрузка в активную зону реактора свежего ядерного топлива. По его словам, сейчас ведутся работы "по уплотнению реактора, после чего будут выполнены его гидравлические испытания при температуре 120 градусов Цельсия и давлении 180 кг/см. кв". Затем будет осуществляться разогрев первого контура реактора до номинальных параметров.

В дальнейшем важной частью работ станет выход реакторной установки на минимально-контролируемый уровень мощности и проведение необходимых нейтронно-физических исследований. "Этапные программы проходят экспертизу, в том числе регулирующего органа", - отметил Михадюк.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). Первый блок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию в июне текущего года. Энергопуск второго блока БелАЭС планируют на 1-й квартал 2022 года, в промышленную эксплуатацию его планируют ввести к лету 2022 года.