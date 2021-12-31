Мишустин утвердил госпрограмму развития отечественного туризма

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил госпрограмму "Развитие туризма", рассчитанную на срок до 2030 года. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Общий объем финансового обеспечения государственной программы до 2024 года составляет 724 млрд рублей. Из них 168,4 млрд - средства федерального бюджета, 75,8 млрд рублей - средства консолидированных бюджетов регионов 542,1 млрд рублей - внебюджетные источники", - говорится в документе. Структура государственной программы будет включать три федеральных проекта: "Развитие туристической инфраструктуры", "Повышение доступности туристических продуктов" и "Совершенствование управления в сфере туризма", входящими в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", а также комплекс мероприятий "Обеспечение системы управления в сфере туризма".

Среди целей реализации государственной программы отмечено создание современной туристической инфраструктуры, обеспечение доступной, комфортной и безопасной среды для поездок граждан по стране, реализация новых цифровых решений, увеличение числа рабочих мест в туристической отрасли.

"Развитие внутреннего туризма в России является национальным приоритетом. Страна имеет колоссальный туристический потенциал. В этом году принят национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", а с начала 2022 года заработает утвержденная председателем правительства Михаилом Мишустиным госпрограмма "Развитие туризма". Инвесторы в этом году получили льготные кредиты на строительство отелей общей вместимостью почти 14 тыс. номеров. В рамках новой госпрограммы до 2024 года за счет льготных кредитов по всей стране должно появиться уже свыше 19,5 тыс. номеров", - приводятся в документе слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.