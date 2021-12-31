Глава МИД Венгрии назвал "Газпром" надежным партнером страны

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. "Газпром" и Венгрия всегда были надежными партнерами, компания в срок выполняет все условия контрактов, подписанные между Москвой и Будапештом. Об этом в пятницу заявил в интервью RT министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Российская Федерация и "Газпром" всегда были надежными партнерами Венгрии. Когда дело касалось поставок газа, все условия контрактов были выполнены, сроки и объемы поставок соблюдены. И, насколько я понимаю, никто в Европе не жаловался на нарушение "Газпромом" условий контрактов. Мы можем сказать, что "Газпром", Российская Федерация соблюдает условия контрактов, которые были подписаны европейскими странами, европейскими компаниями и Россией", - сказал он.

Сийярто также отметил, что "жалобы [со стороны некоторых европейских политиков] могут быть связаны с дополнительными объемами [поставок газа], но это коммерческий вопрос, вопрос торговли".