Число работающих в Германии АЭС сократится с 1 января до трех

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Власти Германии делают очередной шаг на пути к полному выходу из атомной энергетики: в пятницу в стране прекращают работу сразу три АЭС. Об этом сообщил телеканал NTV.

С 1 января 2022 года в Германии в сети останутся только три атомные электростанции - в Баварии, Баден-Вюртемберге и Нижней Саксонии. Их предполагается отключить ровно через год, то есть по истечении 2022 года ФРГ полностью выйдет из атомной энергетики.

В пятницу до полуночи прекратят работать АЭС в Брокдорфе (Шлезвиг-Гольштейн), Гронде (Нижняя Саксония) и Гундреммингене (Бавария). Предписанные законом работы по демонтажу АЭС займут годы. Представители экологических организаций намерены провести сегодня пикеты и демонстрации по случаю отключения трех электростанций.

В 2011 году официальный Берлин решил отказаться от мирного атома, это стало реакцией на катастрофу на японской АЭС "Фукусима-1". Как считают эксперты, в период перехода на возобновляемые источники в свете отказа Германии от мирного атома и угля возрастет роль природного газа.