В России вступают в силу новые правила оборота древесины

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Новые правила оборота древесины в России вступает в силу с 1 января 2022 года для декриминализации отрасли. Вводится фактический запрет на экспорт "кругляка" и запускается цифровая информационная система отслеживания оборота сырья.

"Во-первых, для обеспечения прослеживаемости древесины на конкретных точках "лес - дорога - лесопилка" или "завод - точка продажи или экспорт". Каждая делянка должна получить "свидетельство о рождении", а каждый склад и завод - "прописку". Во-вторых, ФГИС ЛК (Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - прим. ТАСС) станет отправной точкой для ведения государственного лесного реестра в электронном виде на федеральном уровне. И, наконец, она необходима для оказания в электронном виде государственных услуг в лесном комплексе", - рассказал ТАСС директор Рослесинфорга Павел Чащин, отвечая на вопрос о том, для чего необходима информационная система.

По его словам, это позволит сократить время ожидая услуг в лесном комплексе вдвое.

Чащин сообщил, что система предполагает оцифровку сразу 150 процессов в лесной отрасли. "В ней (системе - прим. ТАСС) нашли отражение текущее состояние основных информационных систем лесной отрасли, существующие проблемы и предлагаемые пути их решения - определено 150 процессов, подлежащих оцифровке", - отметил он.

Дальнейшие планы по модернизированию

Чащин рассказал, что в ходе предпроектного обследования было установлено, что процессов лесной отрасли, цифровизация которых приведет к существенному экономическому эффекту, связанному с полным прекращением оборота нелегальной древесины, существенно больше.

"Целесообразно предусмотреть оцифровку не менее 600 процессов (вместо 150 процессов). Такое расширение функционала ФГИС ЛК позволит получить объективный контроль на базе дистанционного зондирования земли и проводить таксацию без участия человека", - отметил он.

В связи с этим до конца 2022 года функционал системы будет расширен до 600 процессов. На эти цели будет направлено порядка 7 млрд рублей.

Запрет на экспорт "кругляка" и снижение цен

С 1 января 2022 года в России вводится запрет на вывоз необработанного круглого леса. В Минпромторге рассчитывают, что российские производства смогут переработать всю древесину, которая останется в стране. Ограничения на экспорт позволят переработать в РФ дополнительно до 6 млн кубометров хвойной древесины и снизить цены на нее, заявлял замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"С 1 января экспорт необработанной древесины хвойной и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) будет осуществляться только через два железнодорожных пункта пропуска (Люття - на границе с Финляндией, Хасан - на границе с КНДР). Это позволит сохранить в России до 6 млн кубометров хвойной древесины, которая останется на внутреннем рынке и, безусловно, будет переработана отечественными предприятиями, что повлияет на повышение количества продукции на внутреннем рынке и советующий спад цен", - говорил он.

По словам замминистра, фактический запрет экспорта необработанной древесины позволит обеспечить сырьем типовые социальные объекты из дерева, и благодаря этой мере никакого дефицита сырья для производства типовых проектов не предвидится.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что лесная промышленность РФ готова к такому запрету. По словам министра, за 10 лет объем экспорта кругляка из РФ уменьшился с 49 млн кубов до 16 млн кубов, то есть в три раза, на экспорт полностью необработанной древесины приходится 7%. По мнению Мантурова, невывезенная древесина может пойти в том числе и на деревянное домостроение.

"Хорошие показатели" и бизнес-составляющая отрасли

Директор Рослесинфорга заявил, что 2021 год ознаменован хорошими результатами в лесном комплексе. "В целом мы закончили год с хорошими показателями. Прирост заготовки составил 6% - сейчас уже 189 млн кубометров на 307,5 млрд рублей, что на 27% выше уровня аналогичного периода прошлого года, и это не предел. В декабре начинается заготовка зимнего леса - ее доля превалирует в объеме заготавливаемой в стране древесины", - рассказал Чащин.

Он отметил, что тренд на рост объемов заготовки древесины в стране устойчивый. "В общей сложности за последние 10 лет объем заготовки древесины в стране вырос на 10%, опережая темпы роста по сравнению с мировой, которая увеличилась на 6,6%", - отметил он.

Лесопромышленную продукцию России покупают в 165 странах мира. В топ-стран, в которые экспортируется российская пилопродукция, входят Китай, Казахстан, Финляндия, Узбекистан, Германия, Беларусь, Япония, Египет, Польша, Азербайджан, США, Украина.

Поручение президента

В сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. По его итогам были даны поручения по таким направлениям, как полный запрет на вывоз из страны грубо обработанных или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства отечественной экономикой, укрепление кадрового потенциала отрасли.