Получающим субсидии на ЖКХ гражданам не придется брать справки об отсутствии задолженности

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Изменения в Жилищный кодекс РФ, согласно которым получающим субсидии на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) гражданам не придется самим брать справки об отсутствии задолженности за коммунальные услуги, вступают в силу с 1 января 2022 года. Теперь эти справки будут запрашивать начисляющие субсидии органы (соцзащиты) в рамках межведомственного взаимодействия с уполномоченными судебными органами.

В прошлые годы для получения субсидий граждане раз в полгода должны были лично посещать органы социальной защиты и предоставлять документы об отсутствии задолженности за коммунальные услуги.

Предоставление субсидий по ЖКХ является одной из самых распространенных мер социальной поддержки малоимущих граждан - выплаты получают почти 4 млн человек, прокомментировал нововведение ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Мера носит заявительный характер и предполагает выполнение ряда условий. С 2022 года при обращении в органы соцзащиты гражданам не придется самим предоставлять справку об отсутствии задолженности за ЖКХ. Раньше ее приходилось запрашивать в управляющих организациях, что могло приводить к возникновению споров и конфликтов. Теперь информация о наличии или отсутствии долгов будет передаваться напрямую через службу судебных приставов. Это еще одно новшество - задолженность по ЖКХ будет подтверждаться решением суда", - сказал он.

С 1 января 2022 года задолженностью в сфере жилищно-коммунальных услуг будет считаться только подтвержденный судом долг, пояснила ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. По ее словам, это очень важный шаг, потому что, к сожалению, до последнего момента случались ситуации, когда гражданам приходили необоснованные долговые квитанции.

"Субсидии не предоставляются только тем гражданам, у которых наличие задолженности подтверждено вступившим в законную силу судебным актом. При условии, что такая непогашенная задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг образовалась за период не более чем три последних года (три года - общегражданская исковая давность по таким долгам)", - рассказали информагентству в пресс-службе аппарата комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Предложения экспертов

Нужно освободить граждан и от сбора других справок, все бумаги можно было бы получать в рамках межведомственного взаимодействия, а субсидию предоставлять только на основании одного заявления, полагает Разворотнева. "Кроме того, я считаю, что субсидии надо все-таки давать и при наличии долгов, потому что, если человек не получает поддержку - долги его растут, и мы создаем замкнутый круг. Тем более, что в правилах выплаты субсидий есть норма: когда человек получает эту субсидию, но не платит, ее быстро снимают", - сказала собеседница агентства.

Процедура предоставления субсидии по ЖКХ еще далека от принципов социального казначейства - например, по-прежнему нет автоматического расчета о среднемесячном доходе семьи, который можно делать исходя из данных налоговой службы, считает Склянчук. Кроме того, эксперт напоминает, что в Госдуме находится на рассмотрении законопроект, который позволяет регионам производить выплаты напрямую на счета поставщиков жилищно-коммунальных ресурсов, не делая граждан передаточным звеном. "При этом важно указывать в квитанциях отдельный сноской материальную помощь от государства, а не просто пропорционально уменьшать размер платежа за коммуналку, чтобы гражданин видел размер полученной выплаты", - высказал мнение эксперт.