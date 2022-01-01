В России рестораны с оборотом до 2 млрд рублей освобождаются от уплаты НДС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Новый федеральный закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) часть предприятий общественного питания, вступает в силу в субботу.

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий документ 2 июля 2021 года. Согласно нему, от налогообложения освобождается оказание услуг общепита через объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при данных объектах), а также услуг общепита вне объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание). Послабление не распространяется на продажу продукции общепита отделами кулинарии организаций и ИП розничной торговли, а также на заготовочный бизнес.

Таким образом, для освобождения от НДС одновременно должны выполняться следующие условия: нужно, чтобы сумма годового дохода организации или ИП не превышала 2 млрд рублей, удельный вес доходов от реализации услуг общепита в общей сумме доходов составлял не менее 70%, среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных организацией или ИП в пользу физлиц, был не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в каждом субъекте РФ.

Путин предложил запустить пилотный проект для предприятий сферы общепита 4 июня 2021 года на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он пояснил, что компании, использующие упрощенный режим налогообложения (УСН), обязаны перейти на общий налоговый режим, "если преодолевают планку по количеству персонала, по объему выручки".

Президент подчеркнул, что это означает фискальную нагрузку для предпринимателей, зачастую данный фактор "сдерживает рост бизнеса, вынуждает идти на разного рода ухищрения вроде искусственного дробления компаний". Смысл пилотного проекта, по словам Путина, - отработка механизма более комфортного перехода от одного налогового режима к другому. Он уточнил, что власти РФ оценят, какой эффект даст мера, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компаний.

Закон также вносит изменения в 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Ими с января 2022 года в целях отнесения к субъектам МСП устанавливается предельное значение среднесписочной численности работников отдельных юридических лиц и ИП, ведущих предпринимательскую деятельность в сфере общепита, в размере 1,5 тыс. человек.

Преимущества меры

Основной эффект от отмены НДС для общепита - в стимулировании растущих компаний этой сферы, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский. "Такая мера поддержки важна в первую очередь для тех, кто может стать из малых средними и крупными, а не микро-, как это пока чаще происходит. Большинство предприятий общепита в регионах находятся на специальных режимах налогообложения, поэтому охват льготой по количеству предприятий не очень высокий", - подчеркнул он.

С ним согласен общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов. Он считает, что такая мера позитивно скажется на российских предприятиях общественного питания. "Для инвесторов это возможность вкладывать деньги, развиваться. Ресторан на общей системе налогообложения при полном НДС существовать не может, он становится неконкурентоспособным по отношению к остальным ресторанам, находящимся на "упрощенке". К сожалению, у ресторана практически нет входящего НДС. Если он будет платить исходящий НДС, ему нужно значительно, процентов на 50, поднять цены, чтобы остаться на плаву. Соответственно, ему легче закрыться, потому что к нему просто никто не пойдет. Отмена НДС выравнивает его с [рестораном] на упрощенной системе налогообложения", - считает он.

Больше преференций

Среди других наиболее необходимых мер поддержки рестораторы называют "распространение пониженных страховых взносов на весь период оплаты труда, субсидирование затрат на оплату электричества, помощь в размещении сотрудников предприятий в комфортных общежитиях", отметил Стамплевский.

Возможность оплаты счетов за электричество с дисконтом в 50% также считает актуальной ресторатор и управляющий недвижимостью, член Партии роста в Татарстане Константин Иванов. "Мера достаточна проста в реализации для государства и эффективна для предпринимателей. Точка контроля - это ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) и долгосрочный договор аренды помещения", - сказал он.

Общественный уполномоченный по вопросам крупного бизнеса в Москве, основатель сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров считает, что нужно также распространить меру и на предприятия общепита, чей годовой доход превышает 2 млрд рублей. "Эффект будет совершенно невероятный. Компании получат возможность окупать инвестиции и получат мощный стимул к развитию. То есть мы прогнозируем удвоение оборота за пять лет", - отметил он.

После проработки отмены НДС для предприятий общепита эту меру необходимо распространить на гостиницы, полагают в "Опоре России". "В гостиницах массово присутствует тот же самый общепит. <...> Общепита там очень много, больше половины - они же кормят людей, но под это не попадают. Поэтому отельеров тоже считаем нужным на этот режим переводить", - заключил президент бизнес-объединения Александр Калинин.