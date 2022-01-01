Сервис объявлений рассказал, что чаще всего покупают россияне 1 января

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Товары женского гардероба, гаджеты и детские товары являются самыми покупаемыми товарами 1 января в России. Об этом свидетельствует статистика сервиса объявлений Юла, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в исследовании, за этот день пользователи чаще всего ищут в магазинах недвижимость (17%), товары для дома и дачи (14%), гаджеты (9%), женский гардероб (8%), запчасти и товары для автомобилей (5%). А наибольшее количество товаров продается "среди категорий женского гардероба (15%), гаджетов (10%), детских товаров (9%), товаров для дома и дачи (8%), товаров для хобби и развлечений (5%)". Такие данные сделаны на основе просмотров 15 тыс. объявлений пользователями 1 января 2021 года.

Аналитика показала, что пиковым временем активности продавцов 1 января является день. В период с 12:00 до 18:00 около 43% предпринимателей отвечают пользователям. Утреннее время - менее популярный период активности. До 12:00 около 29% магазинов выходят на связь с покупателями, вечером - 28%.

Среди услуг 1 января 2021 года спросом пользовались предложения в категории "Красота и здоровье" - ими интересовалась треть пользователей. На втором месте по популярности оказались логистические услуги (14%), на третьем - автоуслуги (13%). Немного менее популярными оказались услуги по ремонту техники (11%) и ремонту домов и строительству (10%), добавляется в исследовании.

Сервис объявлений Юла был создан VK в 2015 году. Он позволяет находить и предлагать товары с учетом геолокации и интересов пользователя. В настоящий момент аудитория Юлы в России превышает 33 млн пользователей.