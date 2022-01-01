Физический поток газа по "Ямалу - Европе" в ФРГ с 1 января не возобновился

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Физический поток газа по газопроводу "Ямал - Европа" в Германию с 1 января 2022 года пока так и не возобновился, несмотря на заявленные к прокачке мощности со стороны "Газпрома", следует из данных газотранспортного оператора Gascade. Реверс в Польшу при этом вырос в четыре раза.

Транснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м газа в год. Физический поток газа в Германию по "Ямалу - Европе" формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки на прокачку) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу).

Реноминации на прокачку газа в Германию в утренние часы сегодня выставлены на уровне 584 тыс. куб. м в час. Однако по состоянию на 10:00 мск физический поток в прямом направлении так и не возобновился. На январь у "Газпрома" забронированы 21,6% предложенных мощностей прокачки, или 19,28 млн куб. м газа в сутки.

При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу не просто продолжаются, а выросли в четыре раза - до 507 тыс. куб. м в час с около 121,5 тыс. куб. м накануне.

"Газпром" начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу "Ямал - Европа" две недели назад, а с 20 декабря и вовсе не бронировал мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В то же время с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что "Газпром" не бронирует мощности газопровода "Ямал - Европа", потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам. В "Газпроме" неоднократно отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами.