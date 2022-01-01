Пассажиропоток аэропорта Кирова вырос на 58% в 2021 году за счет новых направлений

КИРОВ, 1 января. /ТАСС/. Пассажиропоток кировского аэропорта Победилово вырос на 58% в 2021 году за счет открытия новых направлений, сообщил в субботу ТАСС представитель аэропорта Алексей Губин.

"В 2021 году аэропорт обслужил более 330 тыс. пассажиров (в 2020 году - 209 тыс. пассажиров, в 2019 году - 240 тыс. пассажиров). Увеличение пассажиропотока произошло за счет открытия новых направлений по программе субсидирования перевозок в Калугу, Уфу, Калининград и Екатеринбург, а также за счет увеличения [числа] рейсов по существующим направлениям, например, рейс в Сочи стал круглогодичным", - сказал Губин.

По его словам, в 2022 году в аэропорту продолжится реконструкция здания аэровокзала. "В данный момент прорабатываются варианты разработки проектных решений и определение источников финансирования", - отметил собеседник агентства.

Победилово - аэропорт Кирова, расположенный в 22 км юго-западнее центра города. Обслуживает региональные рейсы по России, имеет статус аэропорта федерального значения. Рейсы осуществляются из Кирова в Екатеринбург, Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Уфу и Калугу.