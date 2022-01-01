Атомные станции России в 2021 году выработали рекордное количество электроэнергии

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российские АЭС выработали в 2021 году рекордное количество электроэнергии - свыше 222,436 млрд кВт.ч. Об этом в субботу сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (РЭА, входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").

"В 2021 году концерн "Росэнергоатом" в очередной раз подтвердил свой статус крупнейшей энергогенерирующей компании страны: его филиалы - атомные станции выработали свыше 222,436 млрд кВт.ч", - говорится в сообщении. Баланс ФАС в 2021 году был выполнен почти на 102,2% при плановом показателе 217,674 млрд кВт.ч. В сравнении с 2020 годом выработка электроэнергии выросла на 3,1%.

Как отмечается в сообщении РЭА, рост стал возможен благодаря двум факторам: вводу в эксплуатацию в марте 2021 года энергоблока №6 Ленинградской АЭС мощностью 1 200 МВт, а также сокращению на 107 суток продолжительности ремонтных кампаний. Максимальную выработку среди российских АЭС обеспечили Калининская (свыше 34,3 млрд кВт.ч), Балаковская (свыше 33 млрд кВт.ч) и Ростовская (свыше 31,7 млрд кВт.ч) атомные станции.

Сегодня в состав концерна "Росэнергоатом" на правах филиалов входят 11 действующих АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков, в том числе плавучий энергоблок ПАТЭС с двумя реакторными установками. Суммарная установленная мощность всех энергоблоков превышает 29,5 ГВт. Доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в России.