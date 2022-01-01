СМИ: одно из крупнейших предприятий Украины частично приостановило работу

КИЕВ, 1 января. /ТАСС/. Одно из крупнейших промышленных предприятий Украины - Днепровский металлургический завод (ДМЗ, г. Днепр) - частично приостановило работу с 1 января из-за нерентабельности производства. Об этом сообщило в субботу издание "Украинская правда" со ссылкой на источник.

Отмечается, что временно прекратила работу металлургическая площадка компании. Среди причин называется "неопределенность поставки угля из России, сложности с логистикой сырья из-за недостатка вагонного парка и цена на энергоносители". Подчеркивается, что эти факторы отражаются на себестоимости продукции и делают предприятие нерентабельным.

По предварительным данным, приостановка работы продлится не менее месяца.

Днепровский металлургический завод принадлежит группе компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского. Компания состоит из металлургического и коксохимического блока. По данным издания, коксохимический блок на данный момент работает.

Завод производит сталь, чугун, прокат изделий из них. В 2020 году ДМЗ сократил выпуск стали на 66% по сравнению с 2019 годом (до 175 тыс. тонн), чугуна на 67,3% (до 160 тыс. тонн), проката на 68,4% (до 140 тыс. тонн). Предприятие входит в перечень организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.