{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Болгарии природный газ с начала нового года подорожал на треть

Его стоимость составляет около €66,7

СОФИЯ, 1 января. /ТАСС/. Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии приняла в субботу решение об увеличении стоимости природного газа на 30%, со 102,33 левов (около €51,16) в декабре до 133,41 лева (около €66,7) за МВт ч с 1 января.

Первоначальные расчеты компании "Булгаргаз", которая настаивала на повышении стоимости голубого топлива, показывали необходимость увеличения цены на около 14%, однако во время обсуждения предложения было отмечено, что цены на газ на европейских рынках продолжают расти, что требует большего повышения цены и на болгарском рынке.

"После анализа представленных актуальных данных и документов, комиссия утвердила цену на природный газ с 1 января 2022 года в размере 133,41 лева за МВт ч", - отмечено в сообщении, опубликованном на официальном сайте.

В ходе обсуждения ситуации глава комиссии Иван Иванов выразил сожаление, что регулятор не имеет рычагов для ограничения цен на природный газ, предположил, что ситуация на энергетическом рынке страны может ухудшиться.

Теги
Болгария
СМИ: одно из крупнейших предприятий Украины частично приостановило работу
По данным издания "Украинская правда", Днепровский металлургический завод принял такое решение из-за нерентабельности производства
Читать полностью