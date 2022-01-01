Атомный ледокол "Арктика" завершил свою первую проводку судов в порт Певек

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Головной универсальный атомный ледокол (ГУАЛ) "Арктика" (входит в состав предприятия Росатома "Атомфлот") завершил свой самый дальний в восточном направлении переход - до порта Певек (Чукотский автономный округ). Об этом в субботу сообщил отдел коммуникаций ФГУП "Атомфлот".

При содействии дизель-электрического ледокола "Капитан Драницын" ГУАЛ "Арктика" завершил проводку теплоходов "Юрий Аршеневский" и "Инженер Трубин". На Чукотку суда доставили генеральный груз для компаний, реализующих инвестиционные проекты в регионе, сообщили в "Атомфлоте". "Впервые головной универсальный атомный ледокол "Арктика" прошел до акватории порта Певек. Судно подтвердило соответствие проектным характеристикам ледопроходимости. Данная проводка каравана - это хороший опыт эксплуатации универсального атомного ледокола. Экипаж атомохода на практике узнал возможности судна. Штаб морских операций предприятия изучит результаты работы для дальнейшего планирования деятельности", - прокомментировал это событие генеральный директор "Атомфлота" Мустафа Кашка.

18 декабря 2021 года у западной кромки льдов Карского моря ледокол "Арктика" возглавил караван, состоящий из трех судов ("Юрий Аршеневский", "Полар Кинг", "Инженер Трубин"). Дизель-электрический ледокол "Капитан Драницын" присоединился к проводке судов. 28 декабря в районе острова Новая Сибирь в Восточно-Сибирском море теплоход "Полар Кинг" вышел из состава каравана и лег в безопасный дрейф. "Мы сделали это, чтобы ускорить приход судов в порт Певек для оперативного начала выгрузки", - рассказал начальник штаба морских операций - заместитель директора по судоходству ФГУП "Атомфлот" Владимир Арутюнян.

ГУАЛ "Арктика" взял на буксир судно "Юрий Аршеневский", а ледокол "Капитан Драницын" - теплоход "Инженер "Трубин". После постановки двух судов под выгрузку атомоход продолжит проводку теплохода "Полар Кинг". Планируется, что выгрузка судов займет до десяти дней, и за это время "Арктика" приведет "Полар Кинг" в Певек. В настоящее время прорабатывается вопрос ледокольной проводки судов с востока на запад, говорится в сообщении "Атомфлота". Штаб морских операций изучает возможности формирования нового каравана.

О штабе морских операций

Штаб морских операций был создан в госкорпорации "Росатом" для оперативного реагирования на сложную для судоходства ледовую обстановку в акватории Севморпути. Возглавил штаб заместитель генерального директора - директор дирекции Северного морского пути Росатома Вячеслав Рукша. В состав штаба входят представители Министерства транспорта России, Правительства Чукотского автономного округа, ФГУП "Атомфлот", АО "Объединенная судостроительная корпорация", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "ГМК "Норильский никель", ООО "КАЗ Минералз", ПАО "Газпромнефть", ООО "Газпромнефть Шиппинг" и ПАО "НК "Роснефть".