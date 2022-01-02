Экспорт электроэнергии из России по итогам 2021 года вырос в 2,2 раза

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Экспорт электроэнергии из России по итогам 2021 года увеличился в 2,2 раза в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг 25 млрд кВт⋅ч. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Поставки электроэнергии на экспорт в декабре 2021 года выросли в 1,8 раза в годовом выражении и составили 2,7 млрд кВт⋅ч.

По данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году Россия импортировала 1,9 млрд кВт⋅ч электроэнергии, а в декабре - 0,3 млрд кВт⋅ч.

Производство электроэнергии в России в 2021 году увеличилось на 6,4% по сравнению с показателем за 2020 год и составило 1,131 трлн кВт⋅ч. Энергопотребление за 2021 год возросло на 5,4%, до 1,106 трлн кВт⋅ч.

Выработка электроэнергии в ЕЭС России составила 1,114 трлн кВт⋅ч, что на 6,5% больше, чем годом ранее.

При этом в декабре, согласно данным ЦДУ ТЭК, объем производства достиг 112 млрд кВт⋅ч (+5,1% к показателю декабря 2020 года), а объем потребления - 109,6 млрд кВт⋅ч (+4,4%).