Чубайс: надо добиться признания правил создаваемого в РФ климатического рынка за рубежом

МОСКВА, 2 января /ТАСС/. Необходимо добиться признания правил создаваемого в РФ климатического рынка в международных организациях, это облегчит доступ российского бизнеса к зарубежному финансированию, предназначенному для реализации климатических проектов, заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"Я убежден в том, что российский климатический рынок будет крайне привлекательным для международных инвестиций, поэтому необходимо облегчить доступ российских предпринимателей к получению финансирования из-за рубежа на климатические проекты. Для этого надо добиться гармонизации базовых правил создаваемого российского рынка в этой области с ведущими международными организациями - Мировым банком, Международным валютным фондом, Организацией экономического сотрудничества и развития", - сказал он, отвечая на вопрос о российских задачах в 2022 году области устойчивого развития.

Ранее Анатолий Чубайс назвал одним их важнейших достижений России в 2021 году определение целей энергетического перехода.

Спецпредставитель президента отметил, что следующий этап в российском энергетическом переходе, тесно связанный с современной климатической политикой и устойчивым развитием, займет 2022-2023 годы.

"За эти два года надо будет определенное в 2021 году целеполагание подготовить к запуску в экономике. Для этого в 2022-2023 годах необходимо сформировать целостную нормативную базу энергоперехода, включающую в себя обновление налогового кодекса, бюджетной политики, таможенно-тарифной и внешнеэкономической политики, существенное обновление социальной политики и ряда других важнейших компонентов социально-экономической стратегии страны", - сказал он.

Еще одной важной задачей предстоящих двух лет Чубайс назвал проведение эксперимента по углеродной нейтральности в Сахалинской области. "Сахалинский эксперимент в 2023 году покажет первые свои базовые результаты, - сказал он. - Получается, что в 2021 году в России сформировано целеполагание энергоперехода, в 2022-2023 годах надо создать и экспериментально обкатать нормативную базу, которая с 2024 года станет основой для перезапуска экономического роста в России. Ведь смысл российского энергоперехода не в формальном достижении углеродной нейтральности, а в росте экономики и уровня жизни. Именно так и ставил вопрос при разработке стратегии энергоперехода первый вице-премьер Андрей Белоусов. И с ним нельзя не согласиться. Речь должна идти не только о стопроцентной реструктуризации реального сектора, но и о росте инвестиций в человеческий капитал, то есть, по-сути, о начале проекта модернизации России".

Климатический эксперимент на Сахалине

В рамках климатического эксперимента к концу 2025 года Сахалинская область должна достичь углеродной нейтральности, то есть состояния, при котором масса выбросов парниковых газов на территории будет равна массе их поглощения за календарный год.

В текущем году был принят федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", устанавливающий рамки углеродной отчетности для крупных предприятий, который определяет правовую основу реализации климатических проектов в России. К июлю 2022 года должны быть разработаны нормативные правовые документы по реализации на территории РФ климатических проектов. Сахалинская область была выбрана в качестве пилотного региона для создания системы торговли углеродными единицами, а также системы выбросов и поглощения парниковых газов.