"Газпром" в 2021 году добыл максимальный объем газа за последние 13 лет

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. "Газпром" в 2021 году увеличил добычу газа на 62,2 млрд куб. м в сравнении с прошлым годом, до 514,8 млрд куб. м, сообщил глава холдинга Алексей Миллер. Этот показатель стал максимальным для компании за последние 13 лет.

Экспорт газа в страны дальнего зарубежья в 2021 году вырос на 5,8 млрд куб. м, до 185,1 млрд куб. м, став четвертым по объему в истории "Газпрома", отметил Миллер.

"Прирост добычи "Газпрома" покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году", - сказал глава "Газпрома". Также с 1 января 2022 года "Газпром" вышел на новый уровень поставок газа в Китай по "Силе Сибири", как это предусмотрено долгосрочным двусторонним договором купли-продажи.

"Газпром" в 2021 году поставил на российский рынок из газотранспортной системы максимальный объем газа с 2013 года - 257,8 млрд куб. м, сообщил Миллер.

"Как и всегда, мы обеспечили надежное газоснабжение потребителей. По предварительной информации, на российский рынок из газотранспортной системы "Газпром" поставил 257,8 млрд куб. м газа. Это максимальный уровень с 2013 года", - сказал он. Рост по сравнению с 2020 годом составил 31,9 млрд куб. м газа.

Также холдинг перевыполнил планы по газификации российских регионов в 2021 году, сообщил Миллер.