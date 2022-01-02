Глава "Молдовагаз" считает неверным решение поручить аудит фирмы Счетной палате Молдавии

КИШИНЕВ, 2 января. /ТАСС/. Председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан считает неправильным решение поручить аудит предприятия Счетной палате Молдавии.

"Молдовагаз" не использовал государственные средства и непонятно, при чем тут Счетная палата", - цитирует интернет-издание Unimedia в воскресенье слова Чебана. По его мнению, это решение властей было "скорее политическим". Как пояснил Чебан, до сих пор проверки "Молдовагаза" проводили известные независимые аудиторы, которых нанимали по конкурсу.

На прошлой неделе парламент Молдавии постановил провести проверку как дочерних предприятий компании, так и юридических лиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой. Проверка поручена счетной палате и зарубежным аудиторам. Итоговый отчет должен быть представлен до 30 ноября 2022 года.

Инициатором аудита выступило правительство Молдавии, которое считает необходимым уточнить объем задолженности перед "Газпромом". Ее погашение было одним из главных условий, на которых российский холдинг согласился в октябре продлить контракт на поставку газа в республику на пять лет. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг "Молдовагаза" перед российской компанией составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей - 709 млн долларов.

"Молдовагаз" был создан в 1999 году. Крупнейшим акционером компании является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".