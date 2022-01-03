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Пандемия COVID-19

Мантуров заявил о готовности к выпуску зарубежных вакцин от ковида при необходимости

Глава Минпромторга отметил, что решение о производстве в компетенции Минздрава
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Решение о производстве иностранных вакцин против коронавируса на территории РФ для внутреннего использования должен принимать Минздрав, российская промышленность готова к их выпуску в следующем году в случае целесообразности, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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"Решать это - все-таки прерогатива Минздрава. Но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла", - ответил он на вопрос о возможности запуска производства зарубежных вакцин в следующем году.

В России сейчас зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт", "Спутник М" и "Эпиваккорона-Н". Все они российского производства.

Производители иностранных вакцин против коронавируса пока не обращались за регистрацией своих препаратов в России, говорила в середине декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В середине сентября стало известно, что фармацевтическая компания "Р-Фарм" начала производство для экспорта вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия COVID-19
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