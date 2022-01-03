Назначенный талибами замглавы афганского кабмина встретился в Кабуле с инвесторами из РФ

КАИР, 3 января. /ТАСС/. Абдул Салам Ханафи, который был назначен захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность заместителя председателя временного кабинета министров, встретился в Кабуле с делегацией российских инвесторов. Об этом сообщил в понедельник заместитель министра информации и культуры в сформированном талибами временном правительстве Забихулла Муджахид.

"Ханафи встретился в своем офисе с совместной делегацией афганских и российских инвесторов. На этой встрече подробно обсуждались добыча нефти и газа, создание специализированных перерабатывающих заводов, систем добычи компримированного природного газа и сжиженного природного газа, а также основание предприятия по производству цемента", - написал на своей странице в Twitter представитель радикалов.

Заместитель главы временного афганского кабинета министров заверил, что "в Афганистане для инвесторов будут созданы хорошие условия и соответствующая инфраструктура".

Между тем талибы не уточнили, кто именно входил в совместную делегацию.

21 декабря прошлого года назначенный движением "Талибан" заместитель главы министерства водных и энергетических ресурсов во временном афганском правительстве Арифулла Ариф провел встречу с представителями российского посольства в Кабуле, с которыми обсудил сотрудничество с РФ в сфере энергетики и водных ресурсов.