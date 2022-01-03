Таможня КНР выдала первый на Хайнане сертификат всестороннего регионального партнерства

ХАЙКОУ /Китай/, 3 января. /ТАСС/. Китайская таможня выдала первый в провинции Хайнань сертификат происхождения товара для стран - участниц Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

"После вступления в силу ВРЭП при наличии сертификата мы можем воспользоваться тарифными льготами, благодаря чему наш продукт получает дополнительное ценовое преимущество", - рассказал генеральный директор внешнеторговой компании Hainan Yanghang Ли Сяотао.

Предприниматель уточнил, что его фирма занимается экспортом сульфата алюминия, который применяется для очистки воды, в бумажной и текстильной промышленности. После вступления в силу регионального партнерства продукция его предприятия, как и многих других китайских коммерческих организаций, стала гораздо более конкурентоспособна в ряде государств Азии.

Как объяснил руководитель Hainan Yanghang, сертификат ВРЭП позволяет ему при ввозе в Японию товара стоимостью 46,3 тыс. юаней ($7,2 тыс.) сэкономить 2,3 тыс. ($360) за счет снижения пошлин.

По словам представителя таможенного управления Хайкоу (административный центр Хайнаня) Линь Юна, власти провинции создали специальную рабочую группу, которая предоставляет консультационные услуги компаниям в связи со вступлением в силу ВРЭП. Ответственные лица в индивидуальном порядке объясняют предприятиям, как можно сократить издержки, а также в кратчайшие сроки получить сертификат происхождения товара.

В ноября 2020 года представители Китая и еще 14 стран на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии договорились о создании ВРЭП. В минувшую субботу 10 государств - членов соглашения, включая КНР, объявили о его вступлении в силу. Предполагается, что благодаря постепенному снижению торговых барьеров произойдет усиление региональной интеграции и будет ускорен процесс восстановления мировой экономики.