Свыше 270 км дорог построят в Москве до 2025 года

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в ближайшие три года построить в городе более 270 км дорог и 48 пешеходных переходов, об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Развитие транспортного каркаса остается приоритетной задачей строительного комплекса Москвы. В ближайшие три года в наших планах - возведение 272,7 км дорог, 48 пешеходных переходов, 87 мостов, тоннелей и эстакад", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он рассказал, что ключевым проектом останется строительство хордовых магистралей - завершить работы на оставшихся участках планируется в 2022-2023 годах. Дорожные объекты свяжут между собой 73 района и улучшат транспортную ситуацию для 11,4 млн москвичей.

"Также продолжится работа по реконструкции МКАД, где в дополнение к уже обновленным 18 транспортным развязкам сейчас перестраиваются еще четыре. Кроме того, будем работать над формированием поперечных связей в Новой Москве, развитием дорожной сети на ЗИЛе и в Мневниковской пойме", - отметил Бочкарев.

По словам заммэра, за 11 лет в Москве построили более 1 121 км дорог, 274 пешеходных перехода и 331 искусственное сооружение. Благодаря этому протяженность улично-дорожной сети увеличилась на 20%.