Samsung выпустил Galaxy S21 FE. Его ждали в 2021 году, но теперь, пожалуй, лучше ждать S22

4 января начинаются продажи смартфона Galaxy S21 FE. У него драматичная история, устройство должны были выпустить в августе прошлого года, но пару раз откладывали. Уже осенью появились мнения, что компании лучше совсем его не выпускать. Но S21 FE появился. Во-первых, мы его протестировали. Во-вторых, разбираемся, что делать тем, кто хочет купить телефон Samsung в ближайшее время. Выбрать Galaxy S21 FE? Подождать Galaxy S22? Или взять уже более дешевый младший флагман S21?

Линейка Fan Edition (FE) появилась в 2020 году. Она включает упрощенные смартфоны флагманской линейки Galaxy S. Устройствам FE дают популярные функции флагманов, при этом упрощают что-то, чтобы их удешевить. По первоначальной задумке, смартфон FE выходит примерно через полгода после презентации Galaxy S и конкурирует по цене с младшей моделью. Samsung должен был выпустить Galaxy S21 FE в августе 2021 года, через полгода после презентации трех смартфонов Galaxy S21. Но пару раз откладывал его из-за глобального дефицита чипов. Теперь Galaxy S21 FE выходит совсем близко к ожидаемой презентации Galaxy S22. Если Samsung не будет сильно сдвигать привычные сроки презентации, то осталось месяц-полтора. По ряду мнений, новые Galaxy S22 отберут часть покупателей у Galaxy S21 FE. У них будет процессор поновее, камера поинтереснее, в целом нет большого смысла брать настолько припозднившуюся новинку. Многих удивило то, что цена S21 FE не слишком низкая для устройства в такой щекотливой ситуации. В то же время ожидается, что новые модели Galaxy S22 будут дороже, чем обычно. Для кого-то разница может оказаться достаточно существенной, чтобы посмотреть на S21 FE. Основные функции Galaxy S21 FE

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Что важно для потребителей в смартфоне? Во флагманском — камера, объем памяти, дорогие модели часто берут те, кто делает контент или просто любит снимать фото и видео. Производители несколько лет позиционируют флагманы, как устройства для блогеров. В любом смарфоне важны производительность, качество экрана, батарея, и цена. Приятно, если устройство внешне как-то выделяется. Разбираемся с перечисленным. Начнем с внешнего вида. Galaxy S21 FE средний по компактности телефон, его габариты — 74,5 x 155,7 x 7,9мм. Чуть выглядывает из заднего кармана штанов, но это стандарт по современным меркам, в линейке S21 только младшая модель меньше по размеру. Вес — 177 граммов, тоже стандарт, так как я хожу со смартфоном, который весит 226 граммов, то нахожу его совсем легким. Размер экрана — 6,4 дюйма, на мой вкус, идеально, больше — на любителя. Мне на тест достался телефон в темно-сером корпусе. Кроме него есть еще три цвета: оливковый, на мой вкус, самый красивый, фиолетовый и белый. У Galaxy S21 FE пластиковый корпус, благодаря чему смартфон становится легче по весу и дешевле по цене, но лишается очарования флагмана с переливающейся стеклянной крышкой. Когда видишь старшие модели линейки Galaxy S — сразу понятно, что это дорогой гаджет, с Galaxy S21 FE такого впечатления нет. Модуль с камерами тоже пластиковый, у младшей модели S21 — металлический, его еще сравнивали с кастетом, теперь непохоже. Объем памяти: модификации с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб — встроенной или 8 Гб — оперативной и 256 Гб встроенной. Слота для дополнительной карты памяти нет, это грустно, если вы снимаете для блога много видео в хорошем качестве, то можете достичь предела быстрее, чем хотелось бы. Берите на заметку нашу инструкцию про то, как быстро чистить память телефона от фото и видео. Процессор. В России смартфоны S21 и S21 FE продаются с процессором Exynos 2100. Как и везде кроме стран, где есть 5G, там доступны модификация со Snapdragon. Но со Snapdragon подороже. По утечкам, флагманы Galaxy S22 будут поставляться с обновленным процессором Exynos 2200 или с новым Snapdragon 898. Новый процессор в Galaxy S22 — одна из причин, почему эксперты советуют выбрать новые флагманы.

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AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц. Умеет подстраиваться под игровой режим и увеличивать отзывчивость на прикосновения во время динамичных мобильных игр. Пользователи жалуются, что при долгой игре в тяжелые мобильные игры смартфоны S21 (и предшественники) греются, в S21 FE эта проблема пока не решена. Зато по данным некоторых утечек, в S22 будет новая система охлаждения. Аккумулятор 4500 мА/ч, заряда должно хватить на день активного использования смартфона. Если вы слушаете музыку, общаетесь в соцсетях, снимаете умеренное число контента, немного играете в игры и делаете все это не на холоде. Камера. Это самое важное для тех, кто присматривается к флагману, чтобы снимать хорошие видео и фото. В Galaxy S21 FE три модуля: 12 Мп ультраширокоугольная камера, 12 Мп — стандартная широкоугольная и 8 Мп — телеобъектив. Фронтальная камера — 32 Мп. Сравним его с младшим флагманом S21, у которого основная камера — 12 Мп. Ультраширокоугольная — 12 Мп, телеобъектив — 64 Мп. Обычно вы используете для фото основную камеру. Для контента в путешествиях — добавляете ультраширокоугольную. Фронтальная камера у S21 — 10 МП. Но если вы серьезно делаете контент, на фронталку не смотрите. Стоит уточнить, что кроме физических характеристик камер на качество снимков и видео влияют вычислительные возможности смартфона и используемые программные алгоритмы. То есть программы не меньше, а где-то даже больше позволяют получить красивые снимки. Что касается таких программ — Samsung стабильно хвалят за камеры. Вернее, кто-то критикует ее смартфоны за то, что они не всегда корректно передают цвета из-за стремления сделать картинку посочнее, но многим пользователям результат нравится.

Описание Съемка в ночном режиме с использованием зума © Анастасия Акулова/ТАСС