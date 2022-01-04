Samsung выпустил Galaxy S21 FE. Его ждали в 2021 году, но теперь, пожалуй, лучше ждать S22

Линейка Fan Edition (FE) появилась в 2020 году. Она включает упрощенные смартфоны флагманской линейки Galaxy S. Устройствам FE дают популярные функции флагманов, при этом упрощают что-то, чтобы их удешевить. По первоначальной задумке, смартфон FE выходит примерно через полгода после презентации Galaxy S и конкурирует по цене с младшей моделью.
Samsung должен был выпустить Galaxy S21 FE в августе 2021 года, через полгода после презентации трех смартфонов Galaxy S21. Но пару раз откладывал его из-за глобального дефицита чипов. Теперь Galaxy S21 FE выходит совсем близко к ожидаемой презентации Galaxy S22. Если Samsung не будет сильно сдвигать привычные сроки презентации, то осталось месяц-полтора. По ряду мнений, новые Galaxy S22 отберут часть покупателей у Galaxy S21 FE. У них будет процессор поновее, камера поинтереснее, в целом нет большого смысла брать настолько припозднившуюся новинку. Многих удивило то, что цена S21 FE не слишком низкая для устройства в такой щекотливой ситуации. В то же время ожидается, что новые модели Galaxy S22 будут дороже, чем обычно. Для кого-то разница может оказаться достаточно существенной, чтобы посмотреть на S21 FE.
Основные функции Galaxy S21 FE
Что важно для потребителей в смартфоне? Во флагманском — камера, объем памяти, дорогие модели часто берут те, кто делает контент или просто любит снимать фото и видео. Производители несколько лет позиционируют флагманы, как устройства для блогеров. В любом смарфоне важны производительность, качество экрана, батарея, и цена. Приятно, если устройство внешне как-то выделяется. Разбираемся с перечисленным.
Начнем с внешнего вида. Galaxy S21 FE средний по компактности телефон, его габариты — 74,5 x 155,7 x 7,9мм. Чуть выглядывает из заднего кармана штанов, но это стандарт по современным меркам, в линейке S21 только младшая модель меньше по размеру. Вес — 177 граммов, тоже стандарт, так как я хожу со смартфоном, который весит 226 граммов, то нахожу его совсем легким. Размер экрана — 6,4 дюйма, на мой вкус, идеально, больше — на любителя. Мне на тест достался телефон в темно-сером корпусе. Кроме него есть еще три цвета: оливковый, на мой вкус, самый красивый, фиолетовый и белый. У Galaxy S21 FE пластиковый корпус, благодаря чему смартфон становится легче по весу и дешевле по цене, но лишается очарования флагмана с переливающейся стеклянной крышкой. Когда видишь старшие модели линейки Galaxy S — сразу понятно, что это дорогой гаджет, с Galaxy S21 FE такого впечатления нет. Модуль с камерами тоже пластиковый, у младшей модели S21 — металлический, его еще сравнивали с кастетом, теперь непохоже.
Объем памяти: модификации с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб — встроенной или 8 Гб — оперативной и 256 Гб встроенной. Слота для дополнительной карты памяти нет, это грустно, если вы снимаете для блога много видео в хорошем качестве, то можете достичь предела быстрее, чем хотелось бы. Берите на заметку нашу инструкцию про то, как быстро чистить память телефона от фото и видео.
Процессор. В России смартфоны S21 и S21 FE продаются с процессором Exynos 2100. Как и везде кроме стран, где есть 5G, там доступны модификация со Snapdragon. Но со Snapdragon подороже. По утечкам, флагманы Galaxy S22 будут поставляться с обновленным процессором Exynos 2200 или с новым Snapdragon 898. Новый процессор в Galaxy S22 — одна из причин, почему эксперты советуют выбрать новые флагманы.
AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц. Умеет подстраиваться под игровой режим и увеличивать отзывчивость на прикосновения во время динамичных мобильных игр. Пользователи жалуются, что при долгой игре в тяжелые мобильные игры смартфоны S21 (и предшественники) греются, в S21 FE эта проблема пока не решена. Зато по данным некоторых утечек, в S22 будет новая система охлаждения.
Аккумулятор 4500 мА/ч, заряда должно хватить на день активного использования смартфона. Если вы слушаете музыку, общаетесь в соцсетях, снимаете умеренное число контента, немного играете в игры и делаете все это не на холоде.
Камера. Это самое важное для тех, кто присматривается к флагману, чтобы снимать хорошие видео и фото. В Galaxy S21 FE три модуля: 12 Мп ультраширокоугольная камера, 12 Мп — стандартная широкоугольная и 8 Мп — телеобъектив. Фронтальная камера — 32 Мп. Сравним его с младшим флагманом S21, у которого основная камера — 12 Мп. Ультраширокоугольная — 12 Мп, телеобъектив — 64 Мп. Обычно вы используете для фото основную камеру. Для контента в путешествиях — добавляете ультраширокоугольную. Фронтальная камера у S21 — 10 МП. Но если вы серьезно делаете контент, на фронталку не смотрите. Стоит уточнить, что кроме физических характеристик камер на качество снимков и видео влияют вычислительные возможности смартфона и используемые программные алгоритмы. То есть программы не меньше, а где-то даже больше позволяют получить красивые снимки. Что касается таких программ — Samsung стабильно хвалят за камеры. Вернее, кто-то критикует ее смартфоны за то, что они не всегда корректно передают цвета из-за стремления сделать картинку посочнее, но многим пользователям результат нравится.
Есть ночной режим для фото и видео. Еще 30-кратный зум, смотрите сами, что из этого выходит. Скорее всего вы не будете им пользоваться, потому что это просто почти никогда не нужно. Сносно, но без чудес.
История Galaxy S21 FE драматична, это смартфон, который станет прошлым поколением беспрецедентно быстро, через месяц-два. Скорее всего Самсунг придумает какие-то уникальные элементы дизайна для Galaxy S22, а S21 FE будет отличаться внешне. Любопытно посмотреть на то, как будут идти продажи. Разве что ценовая разница окажет влияние.
Цена: 59 990 рублей за версию с 128 Гб встроенной памяти и 66 990 рублей за версию с 256 Гб. Если вы делаете контент, то подходит только вторая версия.
Итого: если есть возможность заплатить за смартфон предположительно на 10-15 тысяч рублей больше, стоит подождать новые S22. Если нет, то можно рассмотреть младший флагман прошлой линейки S21, сейчас его цена 54 990 тыс.рублей.
Анастасия Акулова