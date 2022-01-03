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Путин поручил построить в Кузбассе центр подготовки шахтеров и горноспасателей к 2024 году

Ответственные за выполнение поручения - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, прошедшего 2 декабря 2021 года, поручил правительствам РФ и Кемеровской области завершить не позднее 2024 года строительство национального аэромобильного центра подготовки шахтеров и горноспасателей в Новокузнецке. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области - Кузбасса обеспечить не позднее 2024 года завершение строительства национального аэромобильного центра подготовки шахтеров и горноспасателей в Новокузнецке, предусмотрев необходимое софинансирование за счет средств федерального бюджета", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Ответственные за выполнение поручения - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Срок исполнения поручения - 31 декабря 2023 года, отмечается в сообщении.

Ранее врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в интервью ТАСС рассказал, что в центре будет вестись подготовка и переподготовка горноспасателей и шахтеров. Последних планируют учить навыкам самоспасения и оказания первой помощи. Также планируется, что горноспасатели из центра смогут оперативно вылетать самолетами Ил-76 на аварии не только в России, но в любую точку мира. Таким образом, отметил Чуприян, Кузбасс станет центром подготовки и переподготовки горноспасателей. В настоящее время в структуре военизированных горноспасательных частей МЧС РФ существует 14 центров подготовки горноспасателей в различных добывающих регионах России, однако ни один из них не является аэромобильным.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошел взрыв метана, что стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей, которые пошли на помощь шахтерам.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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