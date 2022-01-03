Путин поручил оценить исполнение поручений после ЧП на шахтах "Распадская" и "Северная"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился до 1 марта проанализировать исполнение поручений, данных ранее после аварий на шахтах "Распадская" и "Северная". Как сообщается в понедельник на сайте Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, которое прошло в начале декабря 2021 года. На нем президент, в частности, усомнился в качестве исполнения распоряжений, данных после аварии на "Распадской" в Кемеровской области в 2010 году.

"Правительству РФ совместно с Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности обеспечить проведение анализа результатов исполнения поручений, ранее данных в связи с авариями на шахтах "Распадская" и "Северная", и при необходимости принять дополнительные меры по реализации этих поручений", - говорится в документе.

Роструду совместно с профсоюзом угольщиков до конца 2022 года необходимо обеспечить контроль за выполнением условий федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности и направление ежегодных докладов в Генеральную прокуратуру РФ.

Аварии на шахтах

На шахте "Распадская" в Междуреченске 8-9 мая 2010 года произошло два взрыва метана. В момент первого взрыва под землей находились 359 горняков, 276 были выведены на поверхность. Для проведения спасательных работ в шахту было направлено девять отделений горноспасателей - всего 54 человека. В это время произошел второй, более мощный взрыв, разрушивший наземные сооружения добывающего предприятия. Всего трагедия унесла жизни 91 человека, еще около 100 пострадали. Тела 11 погибших так и не были найдены. Восстановить добычу угля в полном объеме на "Распадской" удалось только в конце 2014 года.

Авария на шахте "Северная" в Воркуте произошла в 2016 году. Днем 25 февраля там на глубине 780 метров произошел внезапный выброс метана, что повлекло два взрыва, обрушение породы, за завалами возник пожар, который продолжается до сих пор. В момент ЧП под землей находились 111 человек. В первые часы удалось вывести на поверхность 81 горняка, девять из которых обратились за медицинской помощью, шестеро были госпитализированы. Четыре работника предприятия погибли, судьба 26 шахтеров оставалась неизвестной.

Ночью 28 февраля при проведении поисково-спасательных работ в выработках произошел третий взрыв, он унес жизни пяти горноспасателей и одного работника шахты. Еще пять человек пострадали. Жертвами аварии признаны 36 человек.