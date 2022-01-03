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ФРГ продолжит нуждаться в газе в процессе энергетического перехода

Германия отказывается от угольной и атомной энергетики, переходит на экологически чистые источники

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Германия будет нуждаться в газе в процессе перехода к экологически чистой энергетике. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Мы продолжим нуждаться в газе на переходной основе", - сказал он.

ФРГ отказывается от угольной и атомной энергетики, переходит на экологически чистые источники. Чтобы осуществить этот переход безболезненно для экономики и промышленности, Германии нужно больше газа.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее предположил, что через 25 лет поставки газа уже не будут играть столь важную роль для республики.

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Германия
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