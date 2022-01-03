Путин поручил принять меры по совершенствованию систем безопасности и контроля на шахтах

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Правительство России должно будет к 1 мая рассмотреть вопросы о повышении безопасности ведения горных работ и улучшении условий труда на шахтах. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам прошедшего в декабре 2021 года совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

"Правительству РФ принять при необходимости (по результатам обсуждения с профессиональными союзами и иными заинтересованными организациями) меры, предусматривающие: <...> улучшение условий труда в организациях угольной промышленности, повышение безопасности ведения горных работ, снижение аварийности и травматизма в угольной промышленности, поддержание боеготовности военизированных горноспасательных, аварийно-спасательных частей", - говорится, в частности, в документе. В этот же перечень включено "совершенствование систем безопасности и контроля, а также повышение надежности коллективных и индивидуальных средств спасения".

Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос о защите от фальсификаций показаний систем автоматического контроля на шахтах и передаче данных дистанционного мониторинга и индивидуальных датчиков о местонахождении шахтеров в Ростехнадзор и МЧС России в режиме реального времени. Для самих горнорабочих могут быть предусмотрены регулярные тренировки в условиях, максимально приближенных к реальной аварийной обстановке. Поручено принять меры и для поддержания "в исправном состоянии и достаточном количестве профессиональных средств спасения <...> в целях обеспечения возможности для работников шахты собственными силами начать поисково-спасательную операцию до прибытия горноспасателей".

В перечень поручений включены также задачи, при необходимости, повышения качества подготовки работников горнодобывающих предприятий и сокращения периодичности прохождения ими повышения квалификации, разработки и внедрения с учетом международного опыта эффективных систем дегазации и предотвращения загазованности выработок, а также внезапных выбросов угля и газа. Должны быть установлены четкие правила содержания и согласования планов развития горных работ "с учетом требований к проведению дегазации при добыче угля (горючих сланцев), рисков возникновения аварий и особенностей добычи угля".

В угледобывающих регионах России, как указано в поручениях, могут сформировать материально-техническую базу, достаточную для обеспечения шахт в случае ЧП компонентами для тушения подземных пожаров, "с учетом необходимости их доставки до соответствующего объекта в течение не более одного часа".

Кроме того, поставлена задача проработать вопрос о совершенствовании порядка определения тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в угольной отрасли, а также об увеличении размера страховых выплат пострадавшим и членам их семей.