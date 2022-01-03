Путин поручил подумать об ответственности компаний за сопротивление проверкам профсоюзов

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился продумать изменения в законодательстве, согласно которым работодатели могут быть привлечены к ответственности за попытки помешать профсоюзам контролировать соблюдение трудовых и других норм. Как сообщается на сайте Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

"Рассмотреть вопросы о внесении в законодательство РФ изменений, касающихся установления ответственности работодателей за воспрепятствование осуществлению профсоюзного контроля", - говорится в сообщении.

Правительству также поручено подумать о том, чтобы установить для компаний обязанность "обеспечивать профессиональным союзам возможность осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений".

Помимо этого кабмину необходимо проработать уточнение полномочий Роструда. Это касается контроля за выполнением компаниями отраслевых соглашений, заключаемых на федеральном уровне социального партнерства, в том числе в части оплаты труда работников угольной промышленности.