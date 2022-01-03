Эксперт: эффективное использование территорий РФ требует программы их развития на 25 лет

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Долгосрочную программу пространственного развития на 25 лет вперед необходимо разработать в России, чтобы грамотно использовать территорию страны. Такое мнение ТАСС высказала директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина.

"Нужна долгосрочная программа пространственного развития страны. Сейчас приняли стратегию пространственного развития страны, но она только до 2025 года. Но пространство и время не могут быть уложены в такие маленькие рамки. Эти программы должны быть долгосрочными - 25 лет минимум", - сказала Ильина.

По ее словам, прежде чем принимать государственные решения, которые касаются территорий, нужно провести большое исследование и выделить приоритеты.

"Даже документы мастер-планирования принимаются на 25 лет. За 25 лет определяются приоритеты развития, первоочередные мероприятия, которые требуют решения. Но за три года это сделать нереально", - пояснила эксперт.

В январе 2020 года правительство России утвердило план реализации Стратегии пространственного развития до 2025 года, который должен помочь эффективно организовать экономическое пространство в России за счет формирования и развития перспективных центров роста, раскрытия экономического потенциала различных типов территорий, развития человеческого капитала. Сама стратегия была утверждена в феврале 2019 года.