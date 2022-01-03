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Представителя Кувейта Хайсама аль-Гайса избрали следующим генсеком ОПЕК

Представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс избран следующим генсеком ОПЕК - источник.

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