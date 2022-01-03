Медведчук призвал власти Украины начать переговоры о прямых закупках газа в России

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Украинские власти, признав отсутствие альтернативы российскому газу, должны перейти к переговорам о его прямых поставках. Такое мнение выразил в понедельник глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя слова главы "Нафтогаза" Юрия Витренко о сложностях с диверсификацией поставок топлива.

"В Киеве, наконец, то ли прозрели, то ли отрезвели, то ли решились сказать честно: все последние годы Украина потребляет все тот же российский газ, только купленный через третьи руки якобы у европейских партнеров, и альтернативы этому "голубому топливу" нет. И если украинские власти реально обеспокоены энергетической безопасностью страны, то следующим их шагом должно стать кардинальное изменение подходов к решению вопроса обеспечения страны газом, исходя из экономических и стратегических интересов самой Украины", - говорится в его заявлении на сайте партии.

Медведчук напомнил слова Витренко, что украинские порты не имеют соответствующих терминалов, которые позволили бы принимать суда со сжиженным природным газом. "Да и сама доставка такого газа на Украину под большим вопросом. А покупку газа у американских экспортеров глава "Нафтогаза" и вовсе назвал игрой в финансовые спекуляции, не решающей проблему энергобезопасности страны", - обратил внимание политик.

Он призвал Киев отказаться от политических спекуляций на этой теме и действовать исключительно в интересах государства. "Во-первых, для бесперебойного обеспечения "голубым топливом" по реальной цене, без переплат европейским посредникам на бирже, Киеву нужно уже сегодня начать переговоры о прямых закупках природного газа у России", - убежден политик. Медведчук также считает, что украинская власть должна как можно быстрее начать переговоры о сохранении транзита российского газа в Европу и предметно подойти к теме создания трехстороннего газотранспортного консорциума, разговоры о котором идут уже многие годы.

Глава политсовета ОПЗЖ выразил убеждение, что власти пора заниматься перезагрузкой двусторонних отношений с Россией и пересмотром энергетической стратегии с учетом реальных рыночных условий, интересов Украины и ее граждан, пока действительно не стало поздно.