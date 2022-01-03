Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 1,69-1,72%

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Первый в 2022 году торговый день на российском рынке прошел позитивно. По итогам дневной сессии рублевый индекс Мосбиржи подрос на 1,72%, до 3852,50 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,69%, до 1622,75 пункта. Доллар по состоянию на 18:54 мск вырос на 0,10%, - до 74,78 руб., евро - снизился на 0,05%, до 84,47 руб.

"Российский рынок акций начал год с роста, благоприятный внешний фон, высокий уровень цен на нефть и формирование позитивных ожиданий от предстоящих сразу после праздников переговоров между РФ и США стимулировали покупки", - рассказал ТАСС инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Спросом пользовались тяжеловесные фишки "Газпром" (+2,49%), "Лукойл" (+1,16%), Сбербанк (+3,14%) и др.

Прогнозы

Во вторник одним из основных событий будет заседание министерского заседания ОПЕК+, в ценах на нефть может локально вырасти волатильность, считает Александр Бахтин. Ключевыми темами для настроений глобально останутся пандемия, геополитика и сигналы центробанков.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 4 января индекс Мосбиржи может формироваться в пределах 3800-3900 пунктов, прогнозный диапазон по паре доллар-рубль 73,8-75 руб.