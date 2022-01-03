Экс-глава "Нафтогаза" допустил, что Украине придется воровать транзитный российский газ

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Украина при пессимистичном сценарии в этом отопительном сезоне может столкнуться с проблемами импорта газа и будет вынуждена отбирать российское голубое топливо из транзитной трубы. Об этом заявил бывший глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Украина не сможет обойтись без существенных объемов импорта газа в первом квартале 2022 года для покрытия пиковых нагрузок, вызванных низкой температурой", - говорится в статье Коболева, опубликованной в понедельник на сайте издания "Зеркало недели". По его мнению, при оптимистичном сценарии для обеспечения достаточного импорта государству "придется изыскать от $2 до $6 млрд в той или иной форме на поддержку крупнейшей государственной компании".

Однако бывший глава компании допустил, что страну может ждать и пессимистичный сценарий: "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов как по причине отсутствия денег, так и в случае нехватки импортных мощностей из Евросоюза. "Простыми словами, даже если выделить "Нафтогазу" все необходимое финансирование, рост внутреннего потребления газа, идентичный февралю 2020 года, будет невозможно компенсировать существующими мощностями по импорту газа из ЕС, - пояснил он. - В этом сценарии нас ожидает неизбежный отбор российского газа из транзитного потока, так как отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным".