Власти парижского района Дефанс отклонили план российского застройщика возвести небоскребы

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Административный совет парижского квартала Дефанс отказался от проекта строительства 300-метровых небоскребов, представленного российским застройщиком Эмином Искендеровым. Об этом сообщили в понедельник представители столичного делового района.

По их словам, 28 декабря административный совет Дефанса пришел к выводу, что "ситуация не позволяет осуществить сделку в приемлемых условиях ввиду отсутствия финансовых и технических гарантий со стороны застройщика".

Проект, представленный группой Hermitage Plaza, предусматривал возведение в деловом квартале Парижа двух небоскребов высотой в 320 метров. Предполагалось, что в этих зданиях разместятся резиденции повышенного комфорта, отели и магазины вместо жилых домов, построенных в 1974 году.

Проект стоимостью в €2,8 млрд предполагалось завершить к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Однако последние 15 лет вокруг проекта велись юридические споры, поскольку жители квартала не соглашались покинуть свои дома.