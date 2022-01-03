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Apple стала первой компанией, чья капитализация превысила $3 трлн

На торгах в понедельник стоимость акций после 21.30 мск превысила $182,85
© AP Photo/Mark Lennihan

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Apple стала первой в истории компанией, капитализация которой превысила $3 трлн. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник.

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На торгах в понедельник стоимость акций после 13.30 (21.30 мск) превысила $182,85, поднявшись примерно на 3%, в результате чего капитализация компании превысила $3 трлн. Но позднее стоимость акций незначительно снизилась - до 182,52, в результате капитализация опустилась ниже отметки $3 трлн.

Основанная в 1976 году Apple производит iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику.

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