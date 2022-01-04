В Японии отложили ввод реактора АЭС "Иката" в коммерческую эксплуатацию

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Ввод третьего реактора японской АЭС "Иката" в коммерческую эксплуатацию (подключение к сети) , запланированный на вторник, отложен до конца января. Об этом сообщила компания Shikoku Electric Power.

Причиной отсрочки стали незапланированные работы по очистке оборудования, включая турбину. Согласно новому графику, к сети реактор планируется подключить 24 января.

Работа третьего реактора "Икаты" была прекращена в декабре 2019 года из-за иска местных жителей, указавших на риск землетрясений и извержения вулкана в районе АЭС. В марте 2021 года суд отменил это решение, изучив доводы Shikoku Electric Power об отсутствии реальных доказательств возможности природных катаклизмов вблизи атомной станции.

После этого компания перезапустила реактор 2 декабря прошлого года. Он был построен в 1994 году. Его мощность составляет 890 МВт Первый и второй реакторы АЭС "Иката" находятся на стадии демонтажа из-за превышения 40-летнего срока их эксплуатации.