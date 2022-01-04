Административный центр Хайнаня ускорит развитие современных услуг в этом году

ХАЙКОУ /Китай/, 4 января. /ТАСС/. Власти административного центра китайской провинции Хайнань города Хайкоу планируют ускорить развитие сектора современных услуг в текущем году. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

"Мы стремимся создать кластер штаб-квартир и ведущих компаний в области современных услуг, активно привлекаем предприятия, занимающиеся офшорной торговлей, международными инвестициями и взаиморасчетами", - приводит газета комментарий городского управления коммерции. Власти Хайкоу предпринимают усилия для формирования надежной ресурсной базы, которая необходима для отраслевой структуры, позволяющей производить широкий перечень продукции с высокой добавленной стоимостью.

Как отмечает издание, в городе активно развивается электронная коммерция. Так, по предварительным официальным подсчетам, объем онлайн-сделок Хайкоу в 2021 году составил около 180 млрд юаней ($28 млрд) и, как ожидается, продолжит увеличиваться. Кроме того, местная администрация в последнее время интенсивно взаимодействует с компаниями, которые занимаются предоставлением услуг в области здравоохранения и подготовкой профессиональных медицинских специалистов.

"Мы также способствуем укреплению сотрудничества между различными компаниями, предпринимаем для этого меры сразу в нескольких плоскостях", - информировало местное управление инвестиционного развития. По данным ведомства, в ближайшее время Хайкоу задействует дополнительные возможности для повышения динамики роста сектора трансграничной торговли.

Согласно плану правительства, для формирования Хайнаньского порта свободной торговли и финансирования многочисленных проектов, связанных с современной сферой услуг, в ближайшие годы административный центр провинции привлечет ряд китайских и международных банков и крупных страховых компаний. Для этого в городе идет активное строительство инфраструктуры, создаются комфортные условия для жизни и работы высококвалифицированных специалистов.