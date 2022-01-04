Более 540 рабочих мест создадут резиденты ТОР "Якутия" и "Южная Якутия"

ТАСС, 4 января.Предприятя, ставшие в 2021 году резидентами территорий опережающего развития (ТОР) "Якутия" и "Южная Якутия", создадут более 540 рабочих мест, сообщила во вторник пресс-служба правительства Республики Якутия.

"В 2021 году новыми резидентами территорий опережающего развития "Якутия" и "Южная Якутия" стали 10 предприятий. Общий объем инвестиций составит 1,4 млрд рублей, будет создано 546 рабочих мест", - говорится в сообщении.

В Нерюнгринском районе действует ТОР "Южная Якутия", основной специализацией которой является добыча и переработка коксующихся углей. В 2021 году ТОР заключила три новых соглашения. ТОР "Якутия" располагается на территории Якутска, поселка Нижний Бестях. По итогам года заключено семь новых соглашений.

Всего на территориях опережающего развития "Якутия" и "Южная Якутия" ведут деятельность 48 резидентов. "Все проекты рассчитаны на создание более 10 тыс. новых рабочих мест, из которых 8 тыс. уже создано. Общий объем инвестиций по всем соглашениям составляет более 124 млрд рублей, на сегодня резиденты ТОР уже направили 69,55 млрд рублей инвестиций", - отметили в пресс-службе правительства региона.