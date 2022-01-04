Аграрии Забайкалья в 2022 году обновят технику на 1 млрд рублей

ТАСС, 4 января. Аграрии Забайкальского края в 2022 году обновят технический парк своих предприятий более чем на 340 единиц и на общую сумму 1 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"По прогнозам, агропромышленные организации намерены обновить машинно-тракторный парк более чем на 340 единиц. Известно о том, что в планах у сельхозпредприятий стоит покупка 23 комбайнов, 56 тракторов разных марок и модификаций, а также другой техники и оборудования на сумму свыше 1,1 млрд рублей", - цитирует пресс-служба слова министра сельского хозяйства Забайкальского края Дениса Бочкарева.

Сообщается, что увеличивать парк забайкальским аграриям помогают меры господдержки, в том числе краевая программа, согласно которой сельхозтоваропроизводителям региона предоставляется субсидия в размере 30% от стоимости техники и оборудования. В 2021 году субсидиями из краевого бюджета воспользовались 135 сельхозпредприятий региона, которые приобрели свыше 300 единиц техники и оборудования более чем на 600 млн рублей. Региональный бюджет компенсировал затраты на сумму более 180 млн рублей.