Британская газета считает, что Россия может переиграть Европу, построив газопровод в Китай

ЛОНДОН, 4 января. /ТАСС/. Россия находится на заключительной стадии заключения сделки с Китаем о строительстве магистрального газопровода "Сила Сибири - 2", сообщила британская газета Daily Express . Издание в этой связи делает вывод, что это позволит президенту РФ Владимиру Путину переиграть Европу, которая никак не сертифицирует уже построенный газопровод "Северный поток - 2".

Со ссылкой на ряд аналитиков газета приходит к выводу, что новый газопровод в Китай с экспортной мощность до 50 млрд куб. м газа в год даст Москве новый рычаг давления на Европу, усугубив газовый кризис в Старом свете. Это, утверждает издание, заставит Евросоюз быть более сговорчивым с Россией для того, чтобы иметь доступ к более дешевому российскому газу, цены на который взлетели в несколько раз за прошлый год.

Daily Express при этом не приводит каких-то дополнительных деталей по поводу реализации проекта "Сила Сибири - 2".

О "Силе Сибири - 2"

На переговорах в декабре прошлого года Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили проект трубопровода "Сила Сибири - 2". Позже по итогам российско-монгольских переговоров глава российского государства заявил, что доволен тем, как продвигается проект строительства газопровода из РФ в Китай через Монголию, который может стать продолжением "Силы Сибири - 2". Как заметил Путин, технико-экономическое обоснование (ТЭО) этого трубопровода будет готово в ближайшие недели.

Весной 2020 года Путин поручал "Газпрому" перейти к начальной стадии реализации проекта "Сила Сибири - 2". Газопровод позволит объединить газотранспортные системы (ГТС) востока и запада России. Кроме того, по магистрали компания сможет поставлять через Монголию в Китай до 50 млрд куб. м газа и газифицировать ряд регионов России.

В январе 2021 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания начала проектно- изыскательские работы. В сентябре он также отмечал, что проработка проекта газопровода "Сила Сибири - 2" позволяет осуществлять экспортные поставки газа из Западной Сибири как на Запад, так и на Восток. Планируется, что продолжением "Силы Сибири - 2" станет газопровод "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии.

О проблемах "Северного потока"

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.