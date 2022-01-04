Транзит российского газа в Словакию через Украину с начала года снизился втрое

ПРАГА, 4 января. /ТАСС/. Транзит российского газа в Словакию через Украину с начала текущего года сократился в три раза. Об этом ТАСС сообщили во вторник в дирекции словацкого газотранспортного оператора - компании Eustream.

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"Прокачка российского газа в Словакию через нашу газораспределительную станцию в городе Вельки-Капушаны на границе с Украиной с 31 декабря 2021 года сократилась примерно в три раза", - отметили в Eustream.

В Словакию 31 декабря, согласно заявке, поступило 83 783 002 куб. м газа, 1 января - 49 502 651 куб. м, 2 января - 35 487 391 куб. м, а 3 января - 26 078 940 куб. м. При этом технические мощности словацкого транзитного коридора в городе Вельки-Капушаны позволяют прокачивать ежедневно до 184 000 000 куб. м газа.