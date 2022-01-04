Курс доллара в Японии поднялся до пятилетнего максимума на первых в этом году торгах

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Курс доллара США по отношению к японской иене вышел на пятилетний максимум на первых в новом году торгах, которые во вторник прошли на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ). Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, к завершению дневной сессии торгов курс вышел на отметку в 115,77-115,78 иен за доллар - это самый высокий показатель с января 2017 года. Ослабление национальной валюты выгодно японским крупным компаниям и корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки. Главным фактором укрепления доллара к иене, по мнению местных аналитиков, стало произошедшее накануне повышение доходности ценных бумаг Казначейства США на 1,63%.

Первые в этом году торги на ТФБ также отметились уверенным ростом на фоне подъема котировок, зафиксированного накануне в США. Индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 1,77% до отметки в 29 301 пункт.