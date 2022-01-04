{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Погрузка на сети РЖД в 2021 году выросла на 3,2%

Она составила 1,3 млрд тонн

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам 2021 года составила 1 млрд 282,9 млн тонн, что на 3,2% выше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.

Грузооборот в 2021 году достиг 2 637,8 млрд тарифных тонно-км (+3,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 3 319,6 млрд тонно-км (+3,1%).

Погрузка на сети РЖД в декабре 2021 года составила 108,4 млн тонн, что на 1,4% выше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Грузооборот за декабрь 2021 года составил 220,9 млрд тарифных тонно-км (-2,6%). Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 277,9 млрд тонно-км (-2,6%).

Теги
Россия
Курс доллара в Японии поднялся до пятилетнего максимума на первых в этом году торгах
Курс вышел на отметку в 115,77-115,78 иен за доллар
Читать полностью