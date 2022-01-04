Погрузка на сети РЖД в 2021 году выросла на 3,2%

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам 2021 года составила 1 млрд 282,9 млн тонн, что на 3,2% выше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.

Грузооборот в 2021 году достиг 2 637,8 млрд тарифных тонно-км (+3,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 3 319,6 млрд тонно-км (+3,1%).

Погрузка на сети РЖД в декабре 2021 года составила 108,4 млн тонн, что на 1,4% выше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Грузооборот за декабрь 2021 года составил 220,9 млрд тарифных тонно-км (-2,6%). Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 277,9 млрд тонно-км (-2,6%).