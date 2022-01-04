Турецкая компания Pegasus подала заявку для выполнения рейсов Стамбул - Ереван - Стамбул

ЕРЕВАН, 4 января. /ТАСС/. Турецкая авиакомпания Pegasus обратилась в Комитет гражданской авиации Армении для получения разрешения на выполнение рейсов Стамбул - Ереван - Стамбул. Об этом во вторник сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь министерства территориального развития и инфраструктур Сона Арутюнян.

"Pegasus подал заявку на выполнение двух рейсов в неделю начиная с февраля", - отметила она, добавив, что Комитет гражданской авиации начал рассмотрение заявки и примет решение в разумные сроки.

Ранее армянская авиакомпания Flyone Armenia получила разрешение местных авиационных властей на осуществление чартерных рейсов Ереван - Стамбул - Ереван и ожидает аналогичного решения турецкой стороны.

6 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на выполнение рейсов между странами. В середине декабря Анкара и Ереван проинформировали о назначении спецпредставителей по нормализации двусторонних отношений. Кроме того, правительство Армении решило с 1 января 2022 года не продлевать запрет на ввоз турецких товаров, введенный в конце декабря 2020 года.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, но эти документы не были ратифицированы. 1 марта 2018 года Ереван объявил об аннулировании протоколов.