Комиссия кабмина занялась поиском решения для урегулирования ситуации на западе Казахстана

НУР-СУЛТАН, 4 января. /ТАСС/. Правительственная комиссия приступила к поиску взаимоприемлемого решения ситуации в Мангистауской области на западе Казахстана, где продолжаются демонстрации с требованием снизить цены на сжиженный нефтяной газ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба премьер-министра республики.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 60 тенге ($0,13). Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле.

"В настоящее время правительственная комиссия, созданная премьер-министром по поручению президента, прибыла в регион и начала свою работу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, под председательством заместителя главы правительства Ералы Тугжанова проводится заседание, в котором принимают участие представители администрации президента, министерства энергетики, Агентства по защите и развитию конкуренции, местных исполнительных органов, АО "Национальная компания "Казмунайгаз" и другие заинтересованные стороны.

"Комиссия всесторонне и системно рассмотрит актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения, которое удовлетворит все стороны", - отметили в правительстве.