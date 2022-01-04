Месторождение Тенгиз на западе Казахстана работает в штатном режиме

НУР-СУЛТАН, 4 января. /ТАСС/. Производственная деятельность на Тенгизском нефтегазовом месторождении в Атырауской области Казахстана продолжается в штатном режиме. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС во вторник в пресс-службе компании "Тенгизшевройл" (ТШО).

Ранее в социальных сетях появились сведения, что работники месторождения вышли на забастовку в поддержку протестующих в Мангистауской области, которые требуют снизить цены на сжиженный нефтяной газ.

"В ТШО осведомлены о том, что некоторое количество работников субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении для выражения поддержки мирным митингам в Мангистауской области. Группы по трудовым отношениям ТШО и подрядных организаций проводят совместную работу для скорого урегулирования данной ситуации. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме", - сказали в пресс-службе компании.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 60 тенге ($0,13). Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле. Правительственная комиссия уже прибыла в Актау и приступила к работе.