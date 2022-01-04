Мишустин призвал РЖД в новогодние праздники обеспечить безопасность и надежность перевозок

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. РЖД в дни новогодних праздников надо обеспечить безопасность и надежность перевозок. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым.

Глава кабмина указал на необходимость учитывать непростую ситуацию с пандемией и отметил, что "важно продолжить делать все, чтобы сохранить здоровье пассажиров и работников отрасли".

"Значимость железных дорог возрастает кратно во время праздников. Сейчас новогодние каникулы, и в это время особый акцент должен быть сделан не только на вопросах логистики, но и на вопросах безопасности и надежности всех перевозок", - сказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что РЖД является одной из ключевых компаний в России, "по сути, целой отраслью, которая связывает регионы страны в единое целое и влияет на огромное количество процессов, которые так или иначе происходят вокруг перевозки и людей, и грузов".

Мишустин указал, что с возвращением российской экономики к росту увеличивается спрос и на услуги транспортных компаний, растет грузооборот. Он также напомнил, что для дальнейшего развития РЖД кабмин ранее одобрил финансовый план компании на три года, в который заложены инвестиции в объеме более 3 трлн рублей.

"Рассчитываем здесь увидеть и хорошую динамику в отрасли, и решение большого количества задач, которые стоят перед отраслью: это развитие восточного направления, формирование новой инфраструктуры в Арктике, обновление Центрального транспортного узла", - сказал Мишустин.

Он добавил, что "параллельно предстоит работа по повышению уровня комфорта, чтобы в дальней дороге люди чувствовали себя как дома". Кроме того, подчеркнул премьер, необходимо сделать все для достижения национальных целей, которые поставил президент РФ.